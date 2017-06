MakerFaire.radio

Les samedi 27 et dimanche 28 mai 2017, REC s'associe à AV-Lab / Fablab de Strasbourg pour la Mini Maker Faire et propose MakerFaire.radio, la radio in situ et en direct de la manifestation.







Communauté de makers, ateliers, concerts, tables rondes et conférences, autour du DIY et du consommer autrement, RDV ce week-end à partir de 14h sur le 90.7 et sur notre player, et à partir de 11h au Shadok pour les strasbourgeois !

Tags : avlab