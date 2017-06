Ososphere.radio / Du 28 avril au 7 mai à la COOP

Du 28 avril au 7 mai, L'Ososphère réinvestit la COOP au Port du Rhin et crée une machine à ville artistique, festive et participative, qui accompagne la mutation urbaine de la ville. Radio En Construction l'accompagne et délocalise ses studios au coeur de ce site industriel pour proposer une programmation antenne spécialement conçue pour l'événement : de 14h à 22h, point radio en direct autour des Nuits Electroniques et des thématiques de la ville, Cafés Conversatoires, performances sonores et radiophoniques, Multiplex et formats inédits pensés avec les artistes de L'Ososphère, le tout sur la FM / 90.7 et sur le player du www.radioenconstruction.com.

Depuis 2009, Radio En Construction a également réalisé un travail radiophonique de fond sur le quartier du Port du Rhin. Et c'est depuis 2007 que Radio En Construction s'est fait le média privilégié de L'Ososphère à travers ses éditions radiophoniques. REC propose donc ici une sélection des archives réalisées à ces occasions.