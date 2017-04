Rencontre avec Patrick Bouchain, architecte / partie #1

Dans le cadre du cycle ALTER Architecture, l'équipe de REC s'est rendue le 11 janvier à l'Ensa pour rencontrer Patrick Bouchain, architecte et pionnier des réhabilitations d'anciens bâtiments industrielles pour les reconvertir en lieux culturels comme la Condition Publique à Roubaix.







Avec lui, nous avons questionné la place de l'architecte dans la construction de la ville et la relation avec les usagers. Pour Patrick Bouchain, l'architecte ne doit pas oublier qu'il est avant tout un habitant. Peut-il habiter ce qu'il construit pour les autres ? Grâce au travail de l'architecte et à ce qu'en font les usagers, le sens des lieux se découvre et se retourne. Patrick Bouchain nous présente dans cet entretien une conception de l'architecture basée sur la pluridisciplinarité. Sa biographie témoigne de cette volonté de faire le lien et de mêler les disciplines entre elles, Patrick Bouchain a également enseigné l'architecture et a travaillé comme scénographe.



1- Investir / Patrick Bouchain

2- Investir, à propos de la réhabilitation des bâtiments / Patrick Bouchain

3- Investir, donnons du sens aux bâtiments / Patrick Bouchain

4- Partager, la permanence de l'architecte / Patrick Bouchain

5- Partager, l'architecture pour tous / Patrick Bouchain.



Interview, montage et voix d'introduction : Lucien Boddaert.

Tags : alter architecture