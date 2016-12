Avec ses partenaires dans la ville et toute la France, l’unité de production REC prolonge ici, à travers des formes plus longues, le propos tenu à l’antenne.

RVES.radio #3 / Jeudi 24

Le podcast de la 3ème matinale de RVES.radio, la radio événementielle des 11èmes RDV Européens de Strasbourg à Aedaen Place.





Sur les thèmes de la citoyenneté européenne, médias européens et solidarité énergétique en Europe :

Véronique Robitaillie, directrice de l'Institut National des Etudes Territoriales (INET)

Shelley Taylor, entrepreneuse américaine créatrice de l'application Ref-Aid pour les réfugiés

Stéphane Chopin, Tristan Fourault et Séverin Schnepp pour Génération UE

Léonore Hubot et Simon Marty pour Bruxelles 2 et Eu-radio Nantes

Frédérique Berrod, directrice de la Fédération de Recherche L'Europe en Mutation, et Louis Nave, doctorant au Centre d'Etudes Internationales et Européennes de l'Université de Strasbourg.

