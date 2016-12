Avec ses partenaires dans la ville et toute la France, l’unité de production REC prolonge ici, à travers des formes plus longues, le propos tenu à l’antenne.

PopUpAgora.radio #3/3

Retrouvez nos entretiens réalisés depuis le Conseil de l'Europe au Forum Mondial de la Démocratie ci-dessous !



Au programme : démocratie locale, quels espaces pour la démocratie, la ville comme laboratoire démocratique.





1/ Michel Koebel, chercheur - espace politique local, sport et citoyenneté,

2/ Tanja Aitamurto, Civil Crowdanalytics, et Anthony Zacharzewski, Director of the Democratic Society,

3/ Marie Bohner, Guillaume Christmann et Léonore Barthélémy, du workshop Pop-Up Construction proposé par L'Ososphère au Forum Mondial de la Démocratie.



Tags : anthony zacharzewski