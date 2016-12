Avec ses partenaires dans la ville et toute la France, l’unité de production REC prolonge ici, à travers des formes plus longues, le propos tenu à l’antenne.

PopUpAgora.radio #1/3

Retrouvez nos entretiens réalisés depuis le Conseil de l'Europe au Forum Mondial de la Démocratie ci-dessous !



Au programme : démocratie locale, quels espaces pour la démocratie, la ville comme laboratoire démocratique.





1/ Thierry Ramadier, chercheur - lisibilité de l'espace urbain et de l'espace public,

2/ Mohammed Alsaud, Chairman of the Young Republic,

3/ Dave Meslin, Creative Director, Canada;

4/ Leonardo Parragua, Executive Director, Fundacion BogotArt, Columbia.

Tags : conseil de l europe