Écoute à la carte des modules sonores diffusés à l’antenne, formes courtes et percutantes autour de 20 verbes / thématiques fondamentaux.

Festival Musica 2016 / Rencontre avec Etienne Haan et Andrea Baglione

Eclipse - Etienne Haan et Andrea Baglione

Un corps schizophrénique, un Janus au trois visages, comme une danse à mains nues sur des notes qui soufflent et qui transpirent.





Courte pièce avec le Conservatoire de Strasbourg et la HEAR pour les Jeunes talents, compositeurs de l'édition 2016 de Musica, festival des musiques contemporaines de Strasbourg.

Tags : andrea baglione