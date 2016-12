VérandaPublique.radio #4/4

Le samedi 24 et le dimanche 25 septembre de 10h à 18h, Radio En Construction investissait la Cave à Vin de la Coop en complicité avec l'Ososphère pour un regard radiophonique à la fois rétrospectif et prospectif sur l'histoire de l'Ososphère liée à celle de la Coop et du Port du Rhin, et s'approcher de la Ville Rhénane.



La Ville Rhénane, trajectoire de Strasbourg vers l'Est, avec :

1. Daniel Depoutot, artiste installé au Port du Rhin,

2. Franck Liebenguth, directeur de Au-Delà des Ponts, et Denis Diemer, habitant du Port du Rhin,

3. Dominique Kippelen, artiste.

4. Marc Gruber et Peter Cleiss, de l'Eurodistrict et de l'Ecole de formations de Kehl.

Tags : au dela des ponts