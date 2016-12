VérandaPublique.radio #3/4

Le samedi 24 et le dimanche 25 septembre de 10h à 18h, Radio En Construction investissait la Cave à Vin de la Coop en complicité avec l'Ososphère pour un regard radiophonique à la fois rétrospectif et prospectif sur l'histoire de l'Ososphère liée à celle de la Coop et du Port du Rhin, et s'approcher de la Ville Rhénane.





Faut-il un projet urbain ? Doit-il être co-construit ? Avec :

1. Erwann Briand, gérant de la galerie La Pop'Artiserie,

2. Laure Gayet et Kelly Ung, et Dominique Zins, de l'Atelier Approches et du collectif Turbulences,

3. Olivier Godat, artiste hébergé à la Coop,

4. Alice Frémeaux, de la SPL Deux-Rives,



