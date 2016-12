VérandaPublique.radio #2/4

Le samedi 24 et le dimanche 25 septembre de 10h à 18h, Radio En Construction investissait la Cave à Vin de la Coop en complicité avec l'Ososphère pour un regard radiophonique à la fois rétrospectif et prospectif sur l'histoire de l'Ososphère liée à celle de la Coop et du Port du Rhin, et s'approcher de la Ville Rhénane.





1. Alexandre Chemetoff, architecte, urbaniste et paysagiste lié au Port du Rhin et à l'histoire de la Coop,

2. Ludovic Chauwin, des Musées de la Ville de Strasbourg,

3. Stéphane Bossuet et Marc Brignon, représentants du projet Kaléidoscoop et du réseau URBACT,

4. Jean-Philippe Degoul et Mathilde Blum du collectif Scénopolis,

5. Roland Ries et Tony Vetrano, maire de Strasbourg et maire de Kehl.

Tags : alexandre chemetoff