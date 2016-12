VérandaPublique.radio #1/4

Le samedi 24 et le dimanche 25 septembre de 10h à 18h, Radio En Construction investissait la Cave à Vin de la Coop en complicité avec l'Ososphère pour un regard radiophonique à la fois rétrospectif et prospectif sur l'histoire de l'Ososphère liée à celle de la Coop et du Port du Rhin, et s'approcher de la Ville Rhénane.



Autour du thème : "Mémoires, traces, dans la Coop et son voisinage", retrouvez ci-dessous les interviews de :

1. Thierry Danet, directeur de L'Ososphère,

2. Emilie Gravier, du Port Autonome de Strasbourg,

3. Paul Souviron, artiste Ososphère et du collectif Encastrable,

4. Emilie Schelté et Lisa Brouin, de l'équipe de médiation de L'Ososphère,

5. Gaël Chaillat et Stéphanie Félix, artistes performeurs invités à la Coop.

Tags : cie l atrolabe