Écoute à la carte des modules sonores diffusés à l’antenne, formes courtes et percutantes autour de 20 verbes / thématiques fondamentaux.

Rencontre avec Gregory Huck, directeur de l'Olifant

REC rencontrait Gregory Huck, peintre et auteur alsacien, directeur de la collection l'Olifant, la section poétique de la maison d'édition indépendante Belladone Editions.





Autour des problématiques liées à l'édition aujourd'hui, de l'archivage et de la découverte de poètes méconnus ou actuels, et de la poésie de manière générale, retrouver cette interview ci-dessous ! Pour la vidéo complète de l'interview, c'est en cliquant ICI.



1. Emettre - Gregory Huck

2. Questionner - Gregory Huck







Interview réalisée par Lucie Olivier.

